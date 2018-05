Casamento real britânico será transmitido pelo YouTube

O escritório de imprensa de William também oferecerá um blog ao vivo com comentários e informação histórica, bem como vídeos adicionais. "O casal quer encontrar um balanço entre um dia que é sagrado e íntimo e um dia que será motivo de celebração global", disse hoje um porta-voz do Palácio St. James, pedindo anonimato. "Para isso, querem que o casamento seja o mais acessível ao maior número possível de pessoas e é por isso que estão se comunicando por essa via (virtual)".

Os funcionários notaram que o casal está bastante envolvido no planejamento do matrimônio. "William e Catherine desfrutaram completamente no processo de criar esse dia especial. Estão encarregados de tudo, desde os menores detalhes, como os canapés da recepção, até decisões maiores como as carruagens", disse um funcionário.

Os funcionários disseram que será a primeira vez que o YouTube apresentará um blog ao vivo junto com a transmissão simultânea de um evento. O palácio também planeja divulgar fotos adicionais do casamento real no Flickr, além de reforçar a cobertura na página oficial do casamento.

Um programa oficial será vendido à multidão que se reunir para observar a caravana real, a duas libras (US$ 3,20). A lembrança trará o novo escudo de armas de Middleton, no qual as bolotas (uma espécie de carvalho) simbolizam a fortaleza e a continuidade. O escudo divulgado hoje foi aprovado por Thomas Woodcock, que assessora a rainha Elizabeth II na entrega dos escudos de armas e outros assuntos cerimoniais. O escudo de armas tem um símbolo em forma de compasso, representando montanhas e colinas, em alusão às atividades ao ar livre que a família desfruta. As informações são da Associated Press.