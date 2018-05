Casamento real reúne celebridades e líderes políticos

O nadador ganhador de várias medalhas olímpicas Ian Thorpe foi um dos primeiros a chegar. O jogador de futebol David Beckham estava pomposo ao lado da esposa Vistoria, que usava um vestido preto escondendo a barriga de grávida. Chelsy Davy, namorada do príncipe Harry estava no altar ao lado do irmão de William. Tabloides especularam bastante se ela seria convidada para o casamento, já que seu namoro com Harry é cheio de idas e vindas.

Quem também estava entre os convidados era o ator Rowan Atkinson, amigo do príncipe Charles, mais conhecido por interpretar o personagem Mr. Bean. O diretor de cinema Guy Ritchie, ex-marido de Madonna, também esteve na cerimônia. O cantor Elton John, que cantou uma música no funeral da princesa Diana (mãe de William), não estava vestido em seu tradicional estilo extravagante. Ele usou um fraque e uma gravata roxa relativamente discreta.

As princesas Beatrice e Eugenie, filhas do príncipe Andrew e Sarah Ferguson, usaram chapéus espalhafatosos. Pippa Middleton, irmã de Kate, foi a dama de honra. Ela usava um vestido claro e justo e guiou os pajens e as floristas na entrada da abadia.

Diplomatas de mais de 180 países esperaram por quase 1h30 antes da cerimônia começar. A primeira-ministra da Austrália, Julia Gillard, estava entre os mandatários que compareceram ao casamento. O ex-primeiro-ministro britânico John Major também esteve presente. Mas diversos líderes internacionais e celebridades foram deixados de fora da lista de convidados, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Os convidados chegaram em micro-ônibus prateados e carros das marcas Bentley e Rolls-Royce. Eles atravessaram um enorme tapete vermelho colocado na frente da abadia de Westminster. As informações são da Associated Press.