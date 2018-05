Casamento real será acompanhado por 2 bilhões, estima governo britânico

Cerca de 2 bilhões de pessoas devem acompanhar nesta sexta-feira o casamento entre o príncipe William e Kate Middleton, segundo a estimativa do governo britânico.

Se confirmada, essa seria a maior audiência global da história para um único evento e significaria quase 3 em cada 10 habitantes do globo.

A audiência seria ainda quase 3 vezes maior do que a da final da última Copa do Mundo de futebol, na África do Sul, em 2010, que teve audiência estimada em 760 milhões, ou mesmo do casamento do pai de William, o príncipe Charles, com Diana Spencer em 1981, visto por 750 milhões de pessoas em todo o mundo.

As autoridades britânicas estimam ainda que até 600 mil pessoas acompanhem ao vivo, no centro de Londres, a passagem dos noivos após a cerimônia, entre a abadia de Westminster e o palácio de Buckingham.

Já no início da manhã desta sexta-feira, milhares de pessoas já aguardavam nas ruas do centro da capital britânica o início da cerimônia, programada para as 11h (7h de Brasília).

Repórteres da BBC estimaram entre 3 mil e 5 mil pessoas passaram a noite acampadas em frente à abadia ou na avenida The Mall, que leva ao portão do palácio de Buckingham.

Uma área de mais de 5 quilômetros quadrados da região central de Londres foi fechada ao tráfego em preparação para o casamento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.