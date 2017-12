Casas são confiscadas para uso social em Cuba Cerca de 20 casas construídas com materiais provenientes do mercado negro e consideradas "suntuosas" foram confiscadas este ano em Havana e destinadas ao uso social. "O poder corruptor do dinheiro nas mãos daqueles que não se importam com os meios para atingir seus objetivos e a utilização de materiais obtidos de forma irregular foram constatados na maioria das transações ou na execução da obra dessas luxuosas residências", comentou nesta quarta-feira o jornal Granma, órgão oficial do Partido Comunista. "A severidade das medidas adotadas, começando pelo confisco das casas e pela expulsão de seus ocupantes ilegais, e as sanções judiciais aos funcionários que permitiram tais atos se justificam pelos danos moral e econômico", argumentaram as autoridades do setor.