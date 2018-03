Caso afeta cúpula do poder Os jornais espanhóis El País e El Mundo publicaram uma série de documentos que mostram recursos de empreiteiras espanholas pagos para líderes do conservador Partido Popular (PP) desde 1990. De acordo com os extratos do tesoureiro do partido, Luís Barcenas, havia o registro de quem pagava a propina, de quanto ela era e quando o depósito era feito, além de um saldo final do que era arrecadado com o suborno.