Caso chileno alerta para risco de minas na China País com o maior número de mortos do mundo no setor de mineração, a China deu ampla cobertura ao resgate dos mineiros no Chile, que mobilizou grande parte dos os internautas do país. Até a noite de ontem, ainda havia novos comentários sobre o assunto nos portais mais populares, como o sina.com e o 163.com.