Caso de ebola em Senegal é 'prioridade', diz OMS

A agência de Saúde da Organização das Nações Unidas (ONU) forneceu novas informações sobre a movimentação do estudante de 21 anos em Dacar antes de ele ser diagnosticado com a doença. Ele teria chegado ao Senegal no dia 20 de agosto e ficado na casa de parentes "na periferia da cidade".

No dia 23, o paciente teria procurado uma instalação médica em busca de tratamento para febre, diarreia e vomito, todos sintomas de ebola. Ele, no entanto, recebeu tratamento para Malária e continuou a morar com os parentes antes de voltar ao hospital de Dacar no dia 26.

"Apesar de a investigação estar ainda no estágio inicial, não temos informações que indiquem que ele tenha viajado para outros lugares", afirmou a OMS, que recebeu as atualizações do Ministério da Saúde de Senegal. O país confirmou que o jovem havia recebido diagnóstico positivo para a doença na sexta-feira, fazendo de Senegal a quinta nação do oeste da África a ser afetada por uma epidemia que já matou mais de 1,5 mil pessoas.

Autoridades senegalesas isolaram a casa onde o estudante da Guiné morava e também a instalação médica onde ele primeiro foi buscar ajuda. De acordo com um médico que monitora sua situação, ele "está indo muito bem". "Nesta manhã, quando eu liguei para o hospital, o médico que me disse que o paciente não tinha reclamações e que sua febre havia desaparecido", contou o doutor Gallaye Ka em entrevista a uma rádio do país neste domingo. Fonte: Associated Press.