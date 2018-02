Caso NSA não motivou decisão, dizem analistas

O maior envolvimento dos EUA no conflito sírio foi anunciado poucos dias depois da descoberta, pela imprensa, de que a Agência de Segurança Nacional (NSA) mantêm um vasto esquema de vigilância de e-mails, redes sociais e chamadas telefônicas - o programa Prism -, sob a alegação de combater o terrorismo. "Na verdade, os acontecimentos na Síria já causaram mais problemas para Obama do que os que ele pode resolver", disse O'Hanlon.

"Foi o Hezbollah no caminho (o que causou o anúncio sobre a Síria)", insistiu Korb. Com o Hezbollah, o Irã estará presente de forma mais incisiva no conflito sírio, instigando o ódio entre xiitas e sunitas e influenciando o balanço de poder regional. Teerã já tem suprido as forças de Assad com armas e munições. Os EUA, dificilmente, ficarão sozinho nesse combate, amparado pelos seus aliados tradicionais no Oriente Médio.

Para Korb, a adoção da zona de exclusão aérea trará mais riscos do que benefícios. A Líbia, explicou, não tinha o sofisticado sistema de defesa aéreo da Síria. Lá, as tropas aliadas avançaram por terra contra as forças de Muamar Kadafi.

Os EUA, naquele caso, enviaram equipamentos militares, mas não soldados. A Rússia e a China, por sua vez, aprovaram a opção militar para a Líbia na ONU, mas resistem em fazer o mesmo na Síria. / D.C.M.