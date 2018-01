Casou-se como homem, divorciou-se como mulher Casou-se com o nome e os atributos de um homem e se divorcia agora como mulher. Este é o caso de Norberto Lindner, de 42 anos, ex-prefeito de Quellendorf, na província alemã de Saxônia-Anhalt, que com o tempo descobriu sua inclinação feminina. A história foi publicada nesta quinta-feira pelo jornal alemão Bild. De acordo com o diário, o ex-prefeito, que mudou de sexo e hoje se chama Michaela Linder, divorciou-se de sua esposa Jutta, de 40 anos. O divórcio transcorreu normalmente, "pois, juridicamente, Michaela era um homem", acrescentou o jornal. "Sinto-me uma mulher. Farei uma cirurgia para viver plenamente como mulher", disse Linder há dois anos. A mudança de sexo não foi judicialmente comprovada e, nas eleições de novembro de 1998, houve oposição ao fato de um transexual tentar prosseguir no cargo. Por esse motivo, seu partido, o PDS, não confirmou sua candidatura. Atualmente, Michaela vive em Berlim e trabalha como conselheira do PDS no distrito de Kreuzberg, habitado em sua maioria por turcos.