Castaño condenado por assassinar jornalista na Colômbia O chefe paramilitar Carlos Castaño foi condenado a 38 anos de prisão como autor intelectual do assassinato do popular jornalista e humorista colombiano Jaime Garzón, informaram hoje (fontes judiciais. A sentença foi ditada por um juiz especializado, depois de uma longa investigação que não conseguiu determinar quem foram os autores materiais do homicídio. Os dois acusados de crivar com balas o jornalista em uma rua de Bogotá foram declarados inocentes. Garzón, de 38 anos, foi atacado em 13 de agosto de 1999 por dois pistoleiros que iam em uma motocicleta. Ele foi assassinado a caminho da emissora Radionet, onde tinha um programa no qual imitava vozes de personagens da vida nacional e fazia paródias de humor negro de fatos cotidianos. Castaño, líder máximo das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), o principal grupo paramilitar do país, vem negando ter sido o autor intelectual do crime desde que fora acusado pela promotoria em maio de 2000.