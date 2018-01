Castelo escocês à venda. Pela internet. Adquirir um castelo de 2.700 metros quadrados, 104 hectares de terra e conquistar um título de nobreza: tudo isso num leilão virtual. Terminou nesse sábado uma das vendas mais inusitadas já realizadas pela internet: a do Castelo Lee, cujo novo proprietário se tornará, de quebra, o 35º barão ? ou baronesa ? de Lee, no sul da Escócia. Segundo os organizadores do leilão, foram recebidas 39 ofertas pelo castelo septuagenário, que já teria recebido Oliver Cromwell para jantar. Entretanto, nenhuma delas atingiu o preço mínimo de 14,5 milhões de dólares. O maior lance foi dado por um norte-americano ainda não identificado. Os organizadores negam que se trate do ator John Travolta, tido como um dos maiores interessados na propriedade escocesa. O resultado deverá ser divulgado na próxima sexta-feira. O norte-americano E. Leslie Peter, que faleceu no ano passado, era o proprietário do castelo.