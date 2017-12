Castro visita província atingida pelo furacão Isidore O presidente de Cuba, Fidel Castro, visitou hoje a Província de Piñar del Rio, a principal produtora de tabaco da ilha, para inspecionar pessoalmente os estragos causados pelo furacão Isidore. O fenômeno atingiu a região ocidental de Cuba com fortes chuvas e rajadas de vento em seu caminho para o sudoeste do Golfo do México. Os ventos de 160 quilômetros por hora arrancaram árvores e derrubaram linhas telefônicas na cidade de Piñar del Rio, cujos 140 mil habitantes se refugiaram em suas casas.