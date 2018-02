Catador de moedas comete "haraquiri à italiana" Impedido de exercer uma atividade que praticava há mais de 30 anos, a "pesca" diária de moedas lançadas na Fontana de Trevi por turistas, o desempregado Roberto Cercelletta tentou nesta quarta-feira cometer um "hariquiri à italiana" para comover seus compatriotas e as autoridades. Entrou na famosa fonte romana e abriu dois cortes superficiais no abdome, usando uma gilete. Ele é conhecido pelos pobres de Roma como "D´Artagnan" pela agilidade de espadachim com que recolhia à noite moedas de todo o mundo lançadas ali durante o dia pelos turistas que visitam a capital italiana. Diz a tradição que quem joga moedas na Fontana de Trevi sempre retorna à Cidade Eterna. "Amanhã entro e me corto", teria dito ele nesta terça-feira à noite ao ser impedido de "pescar". Cercelletta cumpriu a ameaça diante de centenas de turistas e policiais que relutaram muito antes de tentar retirá-lo da fonte. "Ele é muito agressivo", justificou-se um agente. "Outro dia estourou o nariz de um companheiro nosso com um pontapé." O policial disse que Cercelletta "não regula bem da cabeça". Mas o fato é que ele conhece a legislação italiana. "Segundo a lei, esse dinheiro não é de ninguém, logo não sou ladrão", ressaltou, exigindo da prefeitura romana uma indenização (na forma de um emprego público) pela perda de uma atividade que exercia desde 1968. "Não podemos aceitar essa chantagem e vamos restabelecer a legalidade", reagiu Giancarlo D´Alessandro, secretário do trabalho da prefeitura romana. A limpeza da fonte (recolhimento das moedas) que era feita uma vez por semana passou agora a ser diária. As moedas recolhidas são entregues à organização beneficente Caritas.