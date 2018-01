Catadores de mariscos morrem surpreendidos pela maré alta No mínimo 18 catadores de mariscos morreram e vários estão desaparecidos, depois de terem sido colhidos por uma rápida elevação da maré, numa baia ao norte da Inglaterra, disseram hoje autoridades locais. Os mortos - 16 homens e duas mulheres - estavam num grupo grande de pessoas, todas provavelmente de nacionalidade chinesa, que foram puxados da praia pela maré, na baia de Morecombe, em Lancashire, no final da tarde de ontem, enquanto retiravam amêijoas, um tipo de marisco muito apreciado principalmente na Europa e que vive sob a superfície da areia. A Guarda-costeira inglesa disse que outras 14 pessoas foram salvas durante a operação de resgate realizada até a madrugada, desencadeada depois de um telefonema de alguém que observava a pesca e que ligou de seu telefone celular. A busca pelos desaparecidos ainda continua. A parlamentar britânica Geraldine Smith comentou que a dificuldade em regular a caça aos mariscos mostra que "essa era uma tragédia anunciada". "Os mariscos encontrados na praia valem bastante dinheiro, mas tragicamente eu imagino que essas pobres pessoas que perderam a vida ganhavam muito pouco por isso e provavelmente eram vítimas de exploração", disse Smith à rádio BBC. As operações de busca foram complicadas pela incerteza com relação a quantos catadores de conchas e mariscos estavam no local. Um relato inicial informava que cerca de 25 pessoas estavam na baía, mas equipes de resgate admitiram mais tarde que não sabiam ao certo quantas pessoas faziam parte do grupo. "Nós recebemos informações não confirmadas de que algumas pessoas do grupo poderiam ter deixado a área sem falar conosco. O problema é que agora não sabemos quantas pessoas estamos procurando", disse Martin Collins, porta-voz da Guarda Costeira. Helicópteros e botes estão sendo utilizados na busca pelos desaparecidos. Equipes terrestres também estão observando a costa da baía. A subcomandante da polícia de Lancashire, Constable Julia Hodson, disse que os sobreviventes estão sendo interrogados em um centro de recuperação estabelecido perto da baía. De acordo com Hodson, diversos intérpretes foram chamados para auxiliar os policiais a obter mais informações sobre os desaparecidos e sobre a situação imigratória dos chineses. A Baía de Morecambe é notoriamente perigosa e famosa pela rápida elevação das marés e por focos de areia movediça. Há dois anos, um britânico e seu filho de nove anos morreram afogados. Eles se perderam em meio à neblina e ficaram presos quando a maré subiu. Ao longo da baía de 310 quilômetros quadrados, placas avisam: "Cuidado! Elevação rápida da maré. Areia Movediça. Canais Ocultos."