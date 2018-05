Catalães avaliam independência em Barcelona

Em um dia ensolarado, grupos catalães pró-independência disseram ter esperanças de conseguir uma melhora do comparecimento de 20% em votações anteriores. Maria Garcia, aposentada de 79 anos, disse ter votado a favor da independência porque isso daria aos catalães um maior controle de suas próprias finanças. "O governo central da Espanha pega mais do que dá", disse ela.

Os catalães se orgulham de sua identidade cultural - centrada na língua catalã - e de sua natureza trabalhadora que responde por cerca de um quinto da economia espanhola.

Os cerca de 7 milhões de pessoas da região - a população total da Espanha é de 47 milhões - afirmam há tempos que contribuem mais do que são reconhecidos e que os governos centrais com base em Madri os discriminam.

Junto com a região basca, a Catalunha foi fortemente oprimida pelo ditador Francisco Franco, que criminalizou falar catalão e basco.

Os organizadores do "Barcelona Decide" disseram que desde a primeira votação em 2009 um total de 600 mil catalães em 532 cidades foram consultados de maneira não oficial. A votação de 2009 realizada em 167 cidades indicou que 94% das pessoas que deram sua opinião são a favor da independência. As informações são da Associated Press.