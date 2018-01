Catalunha, a pedra no sapato do próximo governo da Espanha

O apoio à independência da Catalunha, região com 7,5 milhões de habitantes, chegou aos 40% em 2015. Assim, o desejo dos nacionalistas catalães de avançar rumo à separação foi o protagonista da política espanhola neste ano e será um dos desafios do governo que vencer as eleições do dia 20.

Quatro anos de imobilidade do governo conservador de Mariano Rajoy, impulsionado por uma maioria absoluta do Partido Popular (PP), “têm causado muitos danos”, garante o historiador catalão Andreu Mayayo.

Uma ampla maioria do Parlamento regional, apoiada por massivas manifestações, reivindicava desde 2012 um referendo de autodeterminação, que foi rejeitado por Rajoy. Para forçar uma resposta de Madri, o presidente regional Artur Mas, do partido liberal CDC, antecipou as eleições regionais para setembro, três meses antes das legislativas, e acabou com uma coalizão independente entre seu partido e o progressista ERC.

Esta aliança, Junts pel Sí, venceu os comícios e, ao lado de outro partido independente, a CUP (esquerda radical), conseguiu maioria absoluta na Câmara regional, mas não superou 50% dos votos. Em novembro, foi aprovada uma resolução parlamentar para iniciar um processo de independência em 2017 - medida suspensa rapidamente pelo Tribunal Constitucional -, que colocou um fim definitivo à Catalunha como uma das pastas urgentes da próxima legislatura.

“Uma vez que se forme o governo na Espanha, sem dúvida teremos que conversar”, reconheceu Rajoy na quinta-feira em sua única visita eleitoral a Catalunha.

As propostas são múltiplas. Os socialistas propõem um Estado federal, os antiliberais do Podemos defendem um referendo de autodeterminação, como na Escócia e no Quebec. Os liberais do Ciudadanos querem redefinir as competências regionais para combater o nacionalismo.

“Hoje a questão territorial (...) está impregnada na política de Estado”, escreveu na quinta-feira a prefeita de Barcelona, Ada Colau - aliada do Podemos -, no jornal El País. “Todas as formações estatais de esquerda que se apresentam nas eleições são partidárias de uma reforma constitucional que envolve uma reformulação territorial”, afirmou.

As vozes de mudança vêm até mesmo do PP. “É absolutamente possível, viável e desejável uma reforma da Constituição”, defendeu em setembro o ministro das Relações Exteriores, José Manuel García-Margallo.

“Deverá haver uma reforma constitucional e, para que ela seja aprovada na Catalunha, deverá ser a mais generosa possível”, disse Mayayo.

Mas reformar profundamente a Constituição de 1978, pilar da transição democrática depois da ditadura de Francisco Franco (1939-1975), não é fácil.

“As possibilidades são muito escassas”, explica o cientista político Jaume López, da Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

“Para mudar a Constituição espanhola precisamos das sete bolas do dragão e de sangue de unicórnio”, ironizou o candidato do independente ERC, Gabriel Rufián.

A formação antiliberal segue como favorita na Catalunha, segundo pesquisas, mas muito próxima do Ciudadanos e de algumas formações independentes, como ERC e CDC. Contudo, pesquisas nacionais apontam para uma vitória do PP e um papel fundamental do antinacionalista Ciudadanos para garantir a governabilidade do país. /AFP