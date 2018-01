Catalunha contará com mais de 2,3 mil centros de votação para plebiscito

BARCELONA - O governo separatista catalão assegurou nesta sexta-feira, 29, que tem previstos mais de 2.300 centros de votação para que no domingo os habitantes da Catalunha, no nordeste da Espanha, possam participar do plebiscito de independência proibido pela Justiça espanhola.

"Os pontos para votar em todo o território ao final serão 2.315 colégios eleitorais", anunciou em coletiva de imprensa em Barcelona o porta-voz do Executivo regional Jordi Turull. "São convocados a votar um total de 5.343.358 catalães que têm este direito", acrescentou.

O Tribunal Constitucional, ao qual o governo conservador espanhol de Mariano Rajoy recorreu para impedir a consulta, proibiu a votação. Além disso, uma juíza de Barcelona ordenou a polícia fechar todos os centros de votação.

No entanto, segundo o vice-presidente do governo catalão, Oriol Junqueras, os separatistas têm planos de contingência. "Se alguém fechar um colégio, há alternativa para que os cidadãos votem", disse sem dar mais detalhes.

Esta é a primeira vez que os separatistas revelam algumas informações sobre a votação, mantida até agora sob sigilo. Eles mostraram à imprensa uma das urnas - procuradas há semanas pela polícia - que serão utilizadas no domingo: uma caixa de plástico semitransparente com uma tampa preta por onde as células serão depositadas. / AFP