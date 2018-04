Catar: Assad conduz 'guerra de extermínio' na Síria O primeiro-ministro do Catar, o xeque Hamad bin Jassim Al Thani, acusou o governo do presidente sírio Bashar Assad de conduzir uma "guerra de extermínio" contra o próprio povo. Al Thani fez as declarações à emissora de televisão Al Jazeera, do Catar. O país do Golfo Pérsico apoia os insurgentes sírios. "O que está acontecendo na Síria não é uma guerra civil, mas é uma guerra de extermínio contra o povo sírio", disse Al Thani.