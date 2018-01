Catar vota sua primeira Constituição Cidadãos do Catar dirigiram-se hoje às seções eleitorais para participar de um referendo sobre a primeira Constituição permanente do país - um passo em direção à democracia, nesta nação árabe onde o monarca, ou emir, detém poder absoluto desde 1971, quando o Catar obteve sua independência da Grã-Bretanha. Homens de branco e mulheres em chadores negros foram a escolas e edifícios públicos (com entradas separadas segundo o sexo) para votar. Ali al-Khater, um homem de negócios, disse que havia lido a proposta de Constituição diversas vezes, e que votaria pelo ?sim?. Um mulher jovem, Jasna al-Mirri, disse que ?este é um salto em direção à democracia que elevará o status das mulheres?. A Constituição prevê um Parlamento de 45 cadeiras, das quais dois terços serão preenchidas em eleições abertas ao voto das mulheres e a candidaturas femininas. O terço restante será nomeado pelo emir, que mantém o poder de nomear o gabinete de ministros. Mas os parlamentares terão o direito de questionar ministros, aprovar leis e o orçamento nacional. ?O povo do Catar nunca havia sido consultado sobre os assuntos de seu próprio país de um modo tão civilizado?, disse o editor-chefe do jornal Asharq, Abdel Latif Abdallah, em editorial publicado na segunda-feira.