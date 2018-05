Catherine Ashton condena uso brutal da força na Síria

BRUXELAS - A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, condenou o uso brutal da força para reprimir os protestos na Síria e exigiu das autoridades do país que detenham a violência e respeitem o direito dos cidadãos de se manifestarem de forma pacífica, conforme assinalou em comunicado divulgado na noite deste sábado, 23.

Catherine considerou os assassinatos "intoleráveis" e defendeu que os responsáveis tenham que responder por suas ações perante a justiça.

Ela se referiu também ao anúncio do presidente sírio, Bashar al-Assad, da quinta-feira passada sobre o levantamento do estado de emergência, a abolição do alto tribunal de segurança do Estado e o direito aos protestos pacíficos, assegurando que para as reformas serem "críveis" devem representar melhoras reais no terreno.

"Peço ao governo sírio que realize profundas reformas políticas, em primeiro lugar o respeito dos direitos básicos, das liberdades fundamentais e do estado de direito", sustentou.

Para a também vice-presidente da Comissão Europeia, "é essencial que estas reformas aconteçam agora e sigam um calendário concreto".

Catherine lamentou as mortes dos manifestantes e enviou suas condolências às famílias.