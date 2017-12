Católicos pedem perdão em Varsóvia Cerca de 100 bispos católicos poloneses se reúnem hoje na Igreja de Todos os Santos, próxima ao que foi o Gueto de Varsóvia. Eles farão uma oração de perdão pelo massacre de judeus ocorrida em 1941 no nordeste da Polônia e pelos sofrimentos causados pelos católicos a outros judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A cerimônia será conduzida pelo chefe da Igreja Católica da Polônia, cardeal Jozef Glemp. Os religiosos esperam que o ato de contrição seja um passo para a reconciliação com os grupos judeus, que acusavam os católicos de serem tolerantes com o antisemitismo.