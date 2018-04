Causa de morte de Whitney Houston será investigada

O tenente Mark Rosen, da polícia do condado de Los Angeles, disse que a morte da cantora foi confirmada na tarde de sábado no quarto em que estava hospedada no quarto andar do Beverly Hilton. "Não há sinais óbvios de crime", enfatizou Rosen.

O policial disse que o serviço de resgate recebeu um chamado emergencial da segurança do hotel. Paramédicos tentaram socorrê-la, mas os esforços foram em vão.

A morte de Houston ocorreu um dia antes da festa do Grammy Awards, principal premiação da música norte-americana. Whitney Houston será homenageada por Jennifer Hudson no evento marcado para a noite de hoje, informaram organizadores. As informações são da Associated Press.