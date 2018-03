Causa do acidente da Columbia pode permanecer desconhecida Tendo como únicas evidências os destroços incinerados do ônibus espacial, especialistas disseram nesta segunda-feira que a agência espacial norte-americana (Nasa, por suas iniciais em inglês) poderá nunca descobrir exatamente o que fez com que a Columbia se desintegrasse nos céus do Texas. "Eu não creio que eles conseguirão muitas informações a partir dos destroços. É provável que tudo o que for encontrado esteja muito queimado ou danificado", disse Jerry Grey, diretor de política científica e tecnológica do Instituto Norte-Americano de Aeronáutica e Astronáutica. "É possível que nós tenhamos de chegar a conclusões sobre o que aconteceu com base nas probabilidades mais lógicas. É o que eu acho que nós vamos acabar fazendo." Quatro dias depois de encontrar uma parte da asa com alguns mosaicos de proteção térmica ainda presos, a Nasa informou que ainda precisa determinar se o objeto faz parte da asa direita ou esquerda. Esta informação é crucial, já que aparentemente todo o problema começou na asa esquerda, durante os últimos minutos de vôo da Columbia. VEJA O ESPECIAL