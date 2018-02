Causa do choque de aviões ainda é desconhecida Um Boeing 757 de carga e um Tupolev 154 da companhia bielo-russa Bashkirian Airlines, que levava dezenas de pessoas, se chocaram no ar na noite desta segunda-feira sobre a localidade de Ueberlingen, no sul da Alemanha, informou a polícia alemã. As primeiras informações da polícia sobre o total de passageiros e tripulantes do avião da Bashkirian eram contraditórias. Segundo uma versão, o Tupolev tinha 95 pessoas a bordo. Outra versão era de que havia cerca de 150 pessoas no Tupolev - que tem capacidade para transportar 164. Já o Boeing tinha duas pessoas a bordo. Teme-se que todas as pessoas que estavam nos aviões tenham morrido. As autoridades evitaram fazer comentários sobre qual pode ter sido a causa do choque. A tragédia ocorreu às 23h43 (18h43 em Brasília), disse um porta-voz da polícia do Estado alemão de Baden-Wuerttemberg, Wolfgang Wenzel. Segundo Wenzel, o Boeing 757 era fretado pela companhia de entregas DHL e levava apenas seus dois pilotos. Momentos após o choque, ocorrido supostamente a 12 mil metros de altitude, equipes de resgate, apoiadas por um helicóptero, começaram a procurar vítimas pela área, situada a cerca de 220 quilômetros ao sul de Frankfurt e nas proximidades do Lago Constança, fronteiriço com a Suíça. Pelo menos dois corpos foram recuperados. Uma escola, uma granja e várias casas atingidas por destroços dos aviões pegaram fogo. O incêndio na granja foi apagado pouco depois pelos bombeiros. Foram vistos destroços em chamas dos aviões a até 40 quilômetros do local do choque. Não foram imediatamente divulgadas informações sobre possíveis vítimas em terra. O Tupolev 154 fazia a rota Moscou-Barcelona e havia feito uma escala em Munique, disseram funcionários alemães. Já o Boeing 757 voava de Bahrein para Bruxelas, com escala na cidade italiana de Bergamo. "Vi um flash tão grande que iluminou tudo", disse uma testemunha, Alfred Knoedler, à televisão alemã. Outra testemunha disse ter visto uma grande explosão no céu, seguida de muita fumaça.