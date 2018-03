"Cavaleiro Jedi" entra no censo britânico O formulário do censo do Reino Unido deste ano traz, em sua lista de códigos para apuração da pergunta sobre fé religiosa, a opção ?Jedi Knight? - ?Cavaleiro Jedi?, religião fictícia criada por George Lucas para a série de filmes ?Guerra nas Estrelas?. O código para ?Jedi Knight? é o 896, e vem abaixo do 700 (?outras religiões?). Para se ter uma idéia da extensão e da amplitude da lista, o código 001 corresponde a ?Catolicismo Romano?, o 331, a ?Satanismo? e o 332, a ?Cientologia?. ?Vodu? corresponde ao código 339. ?Jedi Knight?, no entanto, está acima do ?Ateísmo? (898). A opção ?Acredita em Deus? é a de código 014. De acordo com reportagem publicada no site britânico The Register, o Departamento Nacional de Estatísticas do Reino Unido esclarece que nenhuma das religiões citadas na lista do censo tem qualquer tipo de ?reconhecimento oficial?. A função do censo é apenas quantificar ?o número de pessoas, no Reino Unido, que deu uma resposta em particular para determinada questão?.