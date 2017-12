"Cavallo cria polêmica para desviar atenção" O ex-presidente do Banco Central Gustavo Loyola, sócio da Consultoria Tendências, disse nesta quarta-feira à Agência Estado que não vê condições para que o Brasil e o Mercosul venham a adotar o sistema de conversibilidade argentino como sugeriu o ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo. "Acho que isso é uma loucura e que ele (Cavallo) diz essas coisas como uma maneira de criar polêmica", disse Loyola. Para ele, "Cavallo precisa desviar a atenção do problema de difícil solução que ele tem nas mãos - fazer a Argentina crescer no atual contexto econômico e com a conversibilidade do câmbio - e criar outros temas para as pessoas falarem". Este seria o caso também da declaração de Cavallo de que a tarifa externa comum no Mercosul "é uma palhaçada". Segundo Loyola, o Mercosul precisa ter tarifa externa comum para ser um mercado comum, ou não passará de uma zona de livre comércio.