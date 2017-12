Cavallo impressiona Tesouro americano O secretário do Tesouro dos EUA, Paul O´Neill, se disse "enormemente impressionado" com a insistência do ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo, de que seu país pode lidar sozinho com as dificuldades que está enfrentando. Os dois se reuniram em separado em Toronto à parte do encontro de ministros das Finanças do Hemisfério Ocidental. "Ele foi cuidadoso e completo ao explicar o programa que eles estão em processo de implementação na Argentina. Ele exprimiu, com muita confiança e segurança, que eles serão capazes de tirar a si mesmos dessa situação financeira em que estão. De fato, ele não só não pediu ajuda financeira adicional, como disse acreditar que eles não precisam disso, que eles serão capazes de superar as dificuldades com suas próprias capacidades e intervenções e modificações em seu sistema de impostos e política regulatória", acrescentou o secretário. O´Neill também elogiou as propostas do governo argentino para mudanças na legislação antitruste. "Portanto, eu saí da reunião muito, muito favoravelmente impressionado e feliz por não encontrar alguém no guichê" (em busca de financiamento), disse o secretário.