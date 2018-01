Cavallo nega ter contas em paraísos fiscais O ministro de Economia, Domingo Cavallo, decidiu negar as freqüentes denúncias de que ele possui conta corrente no exterior. Em uma nota oficial, o ministro qualificou de "absolutamente falsas as informações sobre supostas contas bancárias e participações em sociedade em meu nome no exterior". Segundo a nota, assinada pelo ministro, "todos os meus bens se encontram devidamente declarados nas declarações juradas correspondentes", conclui. O ministro tem sido acusado, há cerca de 20 dias, por diversos jornalistas argentinos de manter altas cifras aplicadas em contas na Suíça e em outros paraísos fiscais. Só agora Cavallo vem a público para fazer sua defesa.