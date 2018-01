Cavallo quer visão ampla do Mercosul O ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo, sustentou durante a apresentação de seu último livro, Pasión de crear ("A paixão de criar"), em Buenos Aires, que o o Mercosul é "muito importante para se pensar que ele é somente a Tarifa Externa Comum (TEC)". Cavallo afirmou que o bloco comercial precisa ocupar-se mais seriamente em integrar a área de serviços, os mercados de capitais, a infra-estrutura e transportes, entre outros setores. Leia mais no site do Estado