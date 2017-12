Cavallo: reestruturação da dívida ultrapassa US$ 50 bi No meio da jornada financeira mais tumultuada dos últimos anos na Argentina, passou quase desapercebido o sucesso da operação de reestruturação da dívida com os credores internos, cujo encerramento de sua maior parte concluiu nesta sexta-feira. Segundo o ministro da Economia, Domingo Cavallo, a operação ultrapassou US$ 50 bilhões. "Foi um êxito retumbante", disse o ministro. O total de títulos do governo federal nas mãos de credores internos era de US$ 64 bilhões. Mas o volume total só foi confirmado por Cavallo quase na virada da noite de sexta-feira para este sábado, tarde demais para ter qualquer efeito positivo nos mercados. Cavallo explicou que com esta operação o governo poderá economizar o gasto de US$ 3 bilhões, que teriam que ser pagos em taxas de juros ao longo do ano 2002. A operação consistiu na troca de títulos que estavam em posse de Fundos de Pensões, bancos locais, empresas de seguros, por um empréstimo que terá a garantia da arrecadação tributária. A taxa de juros, que era em média de 11% (alguns títulos chegavam a 22%) passam a ser de 7%. Além disso, durante os próximos três anos o governo não precisará pagar o capital da dívida. Esta foi a primeira e principal etapa da operação com os credores internos. Na próxima sexta-feira vencerá o prazo para a operação com os pequenos investidores individuais, além da operação de refinanciamento das dívidas das províncias. Calcula-se que esta última envolveria US$ 7,5 bilhões. Os US$ 3 bilhões economizados no pagamento de juros para o ano que vem serão utilizados por Cavallo como garantia de parte da operação de reestruturação da dívida com os credores internacionais. Esta operação começaria a ser negociada em breve, e segundo o ministro, estaria concluída daqui a 90 dias. Amanhã Cavallo viajaria para Washington para participar da reunião do Grupo dos Trinta. Cavallo aproveitaria a reunião para negociar a operação de reestruturação da dívida com os credores internacionais. Extra-oficialmente comentou-se que o ministro também se reuniria com integrantes do Fundo Monetário Internacional. Cavallo voltaria na quarta-feira à Buenos Aires. Simultaneamente, a missão do FMI que está na capital argentina, estaria partindo de volta à Washington, com os resultados de sua auditoria, que será analisada pela diretoria do FMI, e que servirá como base para tomar a decisão de liberar o empréstimo de US$ 1,26 bilhão. A Argentina precisa estes fundos para cobrir os vencimentos da dívida que possui até o fim deste ano.