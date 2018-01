Caxemira é destaque da cúpula Bush-Chirac O conflito indo-paquistanês sobre a disputada região da Caxemira, na Índia, ganhou destaque na reunião de cúpula deste domingo entre os presidentes dos Estados Unidos, George W. Bush, e da França, Jacques Chirac. Os dois líderes expressaram sua preocupação sobre a disputa e exortaram o Paquistão a pôr fim aos ataques na Caxemira. Bush foi mais duro, enfatizando que o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, precisa "mostrar resultados": "Impeça as pessoas de cruzar a Linha de Controle (a fronteira entre os dois países na região caxemir), ponha fim ao terrorismo, isso é mais importante do que testar mísseis", declarou, referindo-se às duas provas que o Paquistão realizou neste fim de semana. Bush chegou neste domingo a Paris e, nesta segunda, irá com Chirac a Caen, na Normandia, (norte francês), onde em 6 de junho de 1944 houve o desembarque dos aliados na guerra contra a Alemanha nazista. Na entrevista conjunta à imprensa, no Palácio do Eliseu, os presidentes destacaram sua unidade diante da necessidade de erradicar o terrorismo e não deixaram vir à tona suas diferenças no que se refere à questão iraquiana. Bush repetiu seu desejo de uma "mudança no regime" do Iraque por causa do temor de que este país esteja desenvolvendo armas de destruição em massa. Chirac, que já manifestou em outras ocasiões não concordar com um ataque ao território iraquiano (hipótese estudada pelos EUA), manteve-se em silêncio. O governo francês é um dos aliados europeus mais críticos da administração Bush. Embora tenha evitado dar ênfase aos temas "delicados" nas relações bilaterais, Chirac reafirmou a oposição francesa em temas como meio ambiente e comércio. Manifestou preocupação com a imposição, pelo governo americano, de tarifas sobre a importação de aço e com a concessão de subsídios agrícolas - medidas que prejudicam as exportações européias. "Estas são questões muito concretas e respostas genuínas devem ser dadas a elas depois de um intenso diálogo", afirmou Chirac. Cerca de 3.500 policiais foram distribuídos por Paris para garantir a segurança do chefe de Estado americano. Cerca de 5 mil pessoas protestaram neste domingo em Paris e Caen contra a política internacional americana, um número considerado pequeno para o padrão de manifestações na França. "Imperialismo dos EUA: Já é o bastante", dizia uma das faixas na demonstração de Caen. Os participantes carregavam cartazes contra um possível ataque americano ao Iraque e a política do país para no Oriente Médio, comércio e meio ambiente. Na coletiva de imprensa, Bush informou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin - com o qual esteve reunido, em Moscou, antes de partir para Paris - mostrou-se disposto a permitir que inspetores internacionais confirmem que o reator nuclear em construção pelo Irã com ajuda russa não tem como finalidade a fabricação de armas de destruição em massa. O governo do Irã não se manifestou neste domingo sobre o assunto.