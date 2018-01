CBS exibe novas imagens da tragédia do WTC Engana-se quem acha que já viu todas as imagens da tragédia do World Trade Center, como os choques dos aviões contra as Torres Gêmeas em vários ângulos. Foi ontem ao ar, na emissora de TV americana CBS, o documentário de duas horas de duração 9/11, com imagens inéditas gravadas dentro dos edifícios logo após os atentados terroristas de 11 de setembro. As imagens impressionantes foram feitas pelos irmãos franceses Gedeon e Jules Naudet, 31 e 28 anos anos, respectivamente, os mesmos que foram os únicos a filmar o choque do primeiro avião contra uma das Torres Gêmeas. Eles estavam na região para rodar um documentário sobre um bombeiro novato, Tony Benetatos, e acabaram envolvidos em toda a tragédia. Gedeon filmou do lado de fora, mas Jules fez imagens do lobby do WTC durante a evacuação dos edifícios. Sem contato por várias horas, um achava que o outro tinha morrido. O maior receio das famílias das vítimas era a exibição de imagens de pessoas que morreram e de cenas gráficas o sofrimento de seus parentes e amigos, mas a edição não mostrou nada deste tipo. O próprio Jules diz no vídeo, por exemplo, que instintivamente colocou a câmera de lado quando viu dois homens com extensas queimaduras por todo o corpo ao deixar os prédios. A única cena de "sangue" é a de um bombeiro machucado no rosto depois do colapso dos dois edifícios. Ninguém prepara o público, no entanto, para o som da queda das pessoas que pularam dos edifícios de 110 andares. No meio de toda aquela confusão, o barulho da "chuva de corpos", como descreveu um bombeiro, choca até os profissionais envolvidos. O som também é dramático no momento em que desaba a Torre 2, quando Jules filmava no lobby da Torre 1. Outra imagem impressionante é quando a Torre 2 rui. Jules corre para fugir da queda dos destroços, cai no chão e é protegido por um bombeiro. Com a câmera ligada o tempo todo, a sensação é a de que eles foram enterrados vivos debaixo da chuva da poeira e dos destroços. O filme mostra também o capelão do Corpo de Bombeiros de Nova York, Mychal Judge, que morreu atingido por destroços da queda da Torre 1. No documentário, ele aparece andando no lobby dos prédios e rezando em voz baixa. Minutos depois, o vídeo mostra um grupo de bombeiros carregando o corpo do capelão. Fora dos padrões das redes de TV americana está apenas a linguagem do documentário, que tem muitos palavrões falados pelos bombeiros. Um comunicado no início da transmissão avisou os telespectadores para a linguagem baixa, principalmente para o começo do vídeo. O filme original rodado pelos Naudet foi mostrado em Corpos de Bombeiros da cidade (que perderam mais de 300 homens na tragédia) e até estudado até pelo Federal Bureau of Investigation (FBI). No total, os irmãos filmaram mais de 180 horas, desde junho do ano passado. Em 9/11, entraram 45 minutos. A apresentação de 9/11 é do ator Robert De Niro e a narração, do bombeiro James Hanlon, que estava trabalhando em parceria com os Naudet no documentário. Os irmãos franceses, que moram em Nova York desde 1989, também contaram suas experiências. O programa foi ao ar com apenas três intervalos comerciais (um total de 7 minutos e meio), todos da empresa de telecomincações Nextel, que resolveu patrocinar sozinha a transmissão. Leia o especial