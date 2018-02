CBS suspende seriado sobre antraz A rede de televisão norte-americana CBS decidiu suspender por tempo indefinido a exibição de um capítulo do seriado The Agency, reprogramado para esta semana, por causa do tema altamente sensível: agentes da CIA lutam para frustrar um ataque terrorista aos Estados Unidos com a mortal bactéria antraz. "Certamente, não queremos fazer nada que possa causar mais medo no país sobre o antraz", explicou um porta-voz da rede, Chris Ender. Há duas semanas, a bactéria foi encontrada em três Estados e no Distrito de Columbia. Testes mostraram que pelo menos 13 pessoas ficaram infectadas ou foram expostas ao antraz. E uma delas morreu. Pela programação original, o capítulo deveria ter ido ao ar no dia 11, mas sua exibição foi adiada por causa da entrevista coletiva que o presidente George W. Bush decidiu dar naquele dia - a primeira dele desde os ataques terroristas de 11 de setembro. Leia o especial