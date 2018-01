CD com fotos de Abu Ghraib é sucesso em Bagdá, diz CNN Entre cópias piratas de filmes como ?Rocky 4? e ?Exterminador do Futuro?, há um novo campeão de audiência nos mercados da capital iraquiana: um CD com imagens explícitas dos abusos cometidos por soldados americanos na prisão de Abu Ghraib, informa a rede de TV CNN. Segundo a TV, o título ?American Army? (?Exército Americano?) tem um lugar de honra nas prateleiras do mercado. Hassan Hamoud Gati disse à rede americana já ter vendido mais de 6.000 exemplares do vídeo, a US$ 0,50 cada. Para os compradores, segundo a CNN, as imagens apenas reforçam uma opinião comum. ?No começo estávamos muito contentes com a perspectiva de democracia e liberdade, mas agora veja o que veio com a liberdade e a democracia?, disse Hassan à CNN.