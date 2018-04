CD de Gorbachev rende US$ 165 mil em leilão O ex-líder soviético Mikhail Gorbachev estreou nesta semana no mercado fonográfico vendendo seu primeiro CD de baladas românticas pela bagatela de US$ 165 mil. O comprador do único exemplar da gravação foi um filantropo britânico, que não quis ser identificado. Gorbachev gravou uma série de baladas russas antigas com a intenção de arrecadar fundos para a Fundação Raisa Gorbachev, que leva o nome da mulher dele, morta em 1999, depois de lutar contra a leucemia. No CD, o último presidente da URSS e ex-secretário-geral do Partido Comunista Soviético canta acompanhado pelo ídolo do rock russo Andrei Makaverich, líder da banda Mashina Vremeni. O leilão do CD foi realizado Londres e reuniu mais de 350 convidados, entre eles a mulher do premiê britânico, Sarah Brown, o prefeito de Londres, Boris Johnson, e a autora do best seller Harry Potter, J.K. Rowling. Na festa, Gorbachev ainda deu uma amostra grátis, arrancando aplausos com a canção Old Letters (Cartas Antigas).