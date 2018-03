CDU derrota Schröder em 2 estados da Alemanha A coalizão de governo da Alemanha, liderada pelo Partido Social-Democrata (SPD), do chanceler Gerhard Schröder, sofreu derrotas em duas eleições estaduais realizadas ontem. Na Baixa Saxônia (onde o próprio Schröder foi governador por anos, até tornar-se chefe do governo alemão, em 1998), o SPD obteve apenas 33,7% dos votos, de acordo com as projeções iniciais. A vitória foi do Partido Democrata-Cristão (CDU), com 48% dos votos. Em Hesse, a CDU obteve seu melhor resultado nas urnas em 60 anos, com 50% dos votos, de acordo com as projeções iniciais.