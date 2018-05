Cécilia Sarkozy envolvida em nova polêmica A primeira-dama francesa, Cécilia Sarkozy, voltou a ser motivo de polêmica após não acompanhar seu marido, Nicolas Sarkozy, a um almoço na residência do presidente americano, George W. Bush, em Kennenbunkport, Maine, no sábado. Cécilia alegou estar com forte dor de garganta no dia. No domingo, porém, ela foi vista passeando com amigas perto da casa em Wolfeboro, New Hampshire, onde sua família passa férias. Os jornais franceses criticaram o comportamento da primeira-dama.