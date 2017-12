Celebrado na Georgia aniversário de nascimento de Stalin Cerca de mil simpatizantes do ditador comunista Joseph Stalin, a maioria de idade avançada, reuniram-se, nesta sexta-feira, na cidade natal do falecido governante da ex-União Soviética, para celebrar o 122º aniversário de seu nascimento, agitando bandeiras soviéticas e carregando retratos. A multidão se reuniu sob um cartaz que proclamava "Sob a bandeira de Stalin, juntos pela Rússia" e marchou desde a casa do ditador, que agora é um museu, até um monumento em sua honra no centro da cidade, onde colocou flores. "Sob Stalin vivíamos bem, tínhamos orgulho de nosso pais. Éramos vencedores e, junto com os americanos e os britânicos, vencemos os fascistas. Éramos iguais", disse Georgiy Goriashvili, ex-combatente da Segunda Guerra mundial que exibia uma série de condecorações. "E agora? Nosso presidente vai por aí, com as mãos estendidas", acrescentou. Muitos dos oradores pediram que o presidente Eduard Shevardnaze deixe o governo.