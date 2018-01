Celebridades ajudam Kerry a arrecadar US$ 3 milhões John Kerry arrecadou cerca de US$ 3,2 milhões em uma evento de apoio a sua campanha eleitoral para a presidência dos EUA que contou com a ajuda de estrelas de Hollywood como Meg Ryan, Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston, Kevin Costner e Barbra Streisand. O candidato democrata agradeceu às celebridades por ajudá-lo em dois eventos, que duraram todo o dia. Os convidados assistiram em Beverly Hills a um concerto de James Taylor que foi anunciado por Larry David, produtor da série televisiva "Seinfeld". David brincou que Kerry deveria considerá-lo para vice-presidente por ser "tolo, medroso e mentiroso", podendo assim equilibrar a chapa e se contrapor ao presidente George W. Bush. Mas, continuou, se algo acontecer a Kerry, essas qualidades "seriam obviamente desastrosas para alguém que seja verdadeiramente o presidente". "Você está qualificado", respondeu Kerry, "para ser um republicano".