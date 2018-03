Celebridades de Hollywood dão apoio a Obama Antes de um grande evento para angariar fundos programado para a próxima semana, vários grandes nomes de Hollywood estão manifestando seu apoio à candidatura presidencial do democrata Barack Obama, depois de terem apoiado sua antiga rival Hillary Clinton. Especialistas dizem que, desde que Hillary reconheceu a derrota de sua pré-candidatura neste mês muitas celebridades vêm rapidamente se unindo atrás de Obama. O resultado pode ser muito dinheiro para a campanha do senador do Illinois, mas o apoio de estrelas não necessariamente se traduz diretamente em votos. O evento que acontecerá na terça-feira no centro de Los Angeles deve atrair muitas estrelas de Hollywood e incluir uma apresentação do cantor Seal. Os ingressos custam 2.300 dólares cada. O diretor Steven Spielberg e seu sócio no estúdio DreamWorks, David Geffen, além do executivo-chefe da DreamWorks Animation, Jeffrey Katzenberg, estão organizando outro evento para atrair recursos para Obama mais tarde no ano, disse Andy Spahn, consultor dos três cineastas. A analista Sherry Bebitch Jeffe, da Universidade do Sul da Califórnia, disse: "Quando uma celebridade de Hollywood quer, consegue levantar fundos com eficiência". "Barbra Streisand, se você a colocar num concerto, levantará fortunas para os democratas. Bruce Springsteen, também." Mitchell Schwartz, que dirigiu a campanha de Obama na Califórnia durante as primárias, disse que o apelo do senador por Illinois em Hollywood vinha sendo restrito até agora. "Acho que Hillary teria tido mais apoio em Hollywood", disse ele. ALINHANDO AS ESTRELAS Outras celebridades que apoiam Obama incluem a apresentadora de TV Oprah Winfrey e os atores Robert De Niro, Tom Hanks, Scarlett Johansson e Halle Berry. O bilionário Geffen incomodou a muitos em Hollywood quando, no ano passado, deixou de apoiar Hillary para apostar em Obama. Vencedor do Oscar, Tom Hanks deu dinheiro ao fundo de defesa legal de Bill Clinton quando ele foi presidente, mas endossou Obama com um vídeo online no início de maio, quando Hillary ainda estava em campanha. Durante as primárias, Obama teve dificuldade em atrair os eleitores hispânicos em alguns Estados. Para os analistas, a razão disso é que alguns hispânicos relutam em votar num candidato negro. Mas um vídeo pró-Obama falado em espanhol e trazendo os atores hispânicos Jessica Alba, de "The Love Guru", John Leguizamo, de "The Happening", e o humorista George Lopez, já atraiu mais de 250 mil espectadores no site YouTube.com. O provável candidato republicano John McCain também tem celebridades que o apoiam, incluindo os atores Robert Duvall e Sylvester Stallone.