Celebridades doam talento para campanha contra Bush O ator Matt Damon, a atriz Scarlett Johansson e outras celebridades do mundo da sétima arte estão doando talento - e não apenas dinheiro - para um esforço cibernético com o objetivo de desbancar o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. O grupo político virtual MoveOn.org exibirá amanhã dez novos anúncios anti-Bush criados por diretores premiados e estrelados por artistas famosos. O ator Martin Sheen também participa da campanha. O MoveOn.org foi formado em 1998 e não está diretamente ligado ao candidato presidencial democrata John Kerry. O grupo promete protagonizar uma abordagem não-convencional das eleições americanas de novembro. "Faz muita diferença quando artistas são capazes de mostrar seu talento dessa forma", comentou Marty Kaplan, um estudioso de política e cultura pop da Universidade do Sul da Califórnia. "A campanha do MoveOn.org é uma forma muito inteligente de aproveitar a influência de celebridades para que as pessoas prestem atenção ao teor dos anúncios."