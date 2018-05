Celebridades pedem que Irã liberte Sakineh

Entre os participantes da petição estão o ator Colin Firth, o artista plástico Damien Hirst, o líder da oposição britânica Ed Miliband e o ex-ministro das Relações Exteriores francês Bernard Kouchner. O texto nota que Sakineh já passou cinco anos na prisão e recebeu 99 chibatadas como castigo.

A petição pede que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e o presidente Mahmoud Ahmadinejad liberem Sakineh e seu filho, que é advogado e também está na cadeia. O texto foi publicado hoje, na primeira página do jornal The Times, de Londres. As informações são da Associated Press.