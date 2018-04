Celebridades se comprometem em ajudar o Haiti

A fundação de Brad Pitt e Angelina Jolie prometeu US$ 1 milhão, Madonna doou US$ 250 mil e a atriz Alyssa Milano, conhecida pelo seriado Charmed, deu US$ 50 mil. A fundação do ciclista norte-americano Lance Armstrong também prometeu US$ 25 mil.

Os dados da ONU mostram que pelo menos US$ 567,67 milhões foram prometidos em ajuda ao Haiti por cidadãos, países, companhias e organizações internacionais até agora. As corporações incluem os bancos norte-americano Goldman Sachs Group e Bank of America, que prometeram cada um US$ 1 milhão, e Citigroup, que se comprometeu a doar US$ 2 milhões.

Outros, por sua vez, estão ajudando com o envio de bens ou especialistas, em vez de dinheiro. O Suriname enviou pessoal militar e policial ao Haiti, assim como cobertores e arroz. A Bolívia enviou sangue para transfusões e alimentos para os sobreviventes, enquanto a Venezuela mandou um avião com especialistas e produtos. Países geograficamente distantes do Haiti, como Bangladesh e Filipinas, também enviaram equipes médicas ao país.

As informações são da Dow Jones.