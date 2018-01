Celebridades se manifestam nas redes sociais sobre atentados em Paris

LOS ANGELES - Centenas de atores, cantores e atletas usaram as redes sociais no final de semana para demonstrar sua consternação, sua homenagem às vítimas e seus pêsames pela onda de atentados que deixou 129 mortos e 352 na sexta-feira em Paris.

Diversos concertos em Paris e turnês pela Europa foram cancelados. Bandas como U2, Foo Fighters e Coldplay desistiram dos shows que fariam. Madonna não cancelou sua apresentação em Estocolmo, na Suécia, no sábado, mas destacou que estava muito preocupada com os acontecimentos recentes. /AFP e ASSOCIATED PRESS

Confira abaixo as reações.

Hugh Jackman: ator australiano - "Mando minhas orações e meu amor a nossos queridos amigos de Paris"

#Prayers4Paris sending prayers and love for our dear friends in Paris. — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 14 novembro 2015

Salma Hayek: atriz mexicana - "O ódio não vencerá jamais"

Mark Ruffalo: ator americano - "Não permita que este horrível ato te leve à perda de sua humanidade ou de sua tolerância. É o objetivo."

Jared Leto: ator e músico americano - "Pensamentos + orações para amigos/família em Paris e a todas as pessoas que estavam no Bataclan - um lugar em que tocamos há pouco. Uma tragédia horrível e sem sentido"

Thoughts + prayers to friends / family in Paris and everyone at Le Bataclan - a venue we played recently. A senseless and horrible tragedy. — JARED LETO (@JaredLeto) 14 novembro 2015

Guillermo del Toro: cineasta mexicano - "Tenho enjoo. As vidas dos civis não podem ser o preço de nenhuma crença ou sermão"

Penélope Cruz: atriz espanhola - "#PrayForParis" (Reze por Paris)

Mia Farrow: atriz americana - "Meus pensamentos e orações estão com Paris agora mesmo"

Kirsten Dunst: atriz germano-americana - "Estou chocada de que isso não esteja em cada canal importante dos Estados Unidos. Rezo pelas pessoas da França"

Madonna: cantora americana - "Somos todos imigrantes. Todos sangramos da mesma cor. Somos um. Rezemos pela paz. Em Paris e em todo o mundo"

We Are All Immigrants‼️ #ELLISstory We all bleed the same color......We are all ONE🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Pray For Peace! In Paris and all around the World — Madonna (@Madonna) 13 novembro 2015

Katy Perry: cantora americana - "Gente, é tempo de rezar por Paris (#PrayForParis) agora mesmo"

Guys, it's time to #PrayForParis right now. — KATY PERRY (@katyperry) 13 novembro 2015

Sam Smith: cantor britânico - "Muito triste ao ver as notícias do que está acontecendo em Paris. Há muito mal nesse mundo"

Justin Bieber: cantor canadense - "Acabo de ouvir o que aconteceu em Paris. Mando meus pensamentos e orações a todo mundo"

Ricky Martin: cantor porto-riquenho - #JeSuisParis #PrayForParis

LeBron James: jogador de basquete americano - "Enquanto me preparo para minha partida, não posso evitar pensar na tragédia de Paris! Meu Deus o que está acontecendo com as pessoas. Orações para todas as famílias"

As I get ready for my game I can't help but to think of the tragedy in Paris! My God what's up with people. Prayers sent to all the familes! — LeBron James (@KingJames) 13 novembro 2015

Thierry Henry: jogador de futebol francês - "Estou paralisado pelas impactantes cenas de Paris. Meus pensamentos estão com as vítimas e as pessoas inocentes que estão sofrendo agora mesmo"

Didier Drogba: jogador de futebol marfinense - "Com todo meu coração contigo #Paris"

Pau Gasol: jogador espanhol de basquete da NBA - "Todo meu apoio a todas as pessoas de Paris"