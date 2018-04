Celebridades se reúnem em show beneficente para o Haiti

Dezenas de grandes nomes da música e do cinema internacionais participaram na noite desta sexta-feira de um show beneficente para ajudar as vítimas do terremoto da semana passada no Haiti.

O evento de duas horas "Hope for Haiti Now" (Esperança para o Haiti Agora) foi organizado pelo ator George Clooney e pelo rapper Wyclef Jean, nascido no país caribenho.

Entre os músicos que se apresentaram estavam Madonna, Jay-Z, Bono, Beyoncé, Sting, Shakira, Bruce Sprinsgteen e Stevie Wonder. O evento contou também com a presença de atores como Leonardo Di Caprio, Denzel Washington e Nicole Kidman.

As apresentações, realizadas em Nova York, Los Angeles e Londres, foram transmitidas ao vivo pelas principais redes de TV americanas. O evento contou também com retransmissão para o mundo todo pela internet.

Doações

Além das doações recebidas dos telespectadores durante o programa e pelo site www.hopeforhaitinow.org, as músicas apresentadas durante o show serão vendidas pelo iTunes.

Todos os lucros obtidos com a produção serão revertidos para fundos de ajuda para o Haiti.

Estima-se que até 200 mil pessoas tenham morrido em consequência do terremoto do dia 12 de janeiro.

Organizações internacionais afirmam que até 3 milhões dos 9 milhões de habitantes do Haiti tenham sido afetadas de alguma maneira pelo tremor.

'Responsabilidade'

"Há um grande mundo lá fora, e todos nós temos muita responsabilidade de cuidar das pessoas que não podem cuidar delas mesmas. Então o que podemos fazer é primeiramente e principalmente arrecadar doações", afirmou George Clooney.

"Se eu achasse que nós pudéssemos todos pegar em pás e ir para lá para ajudar sem atrapalhar, acho que muitas pessoas fariam isso", disse Clooney, que doou US$ 1 milhão durante o programa.

Leonardo Di Caprio também enviou um cheque de US$ 1 milhão para o Clinton Bush Haiti Fund, criado em conjunto pelos ex-presidentes americanos Bill Clinton e George W. Bush.