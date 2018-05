Celebridades viram 'caganer', uma das grandes tradições da Catalunha

O caganer é uma tradição catalã que já existe há mais de dois séculos. Escondido em algum do lugar do presépio natalino, está o pequeno boneco de barro com suas calças arriadas.

A figura mais comum na Catalunha - nordeste da Espanha - é a do camponês com a calça preta e o gorro vermelho.

Mas nos últimos anos, diversas figuras públicas internacionais começaram a ser representadas. Entre elas estão o Papa Bento XVI, a Rainha Elizabeth 2ª, o presidente americano Barack Obama e o presidente francês Nicolas Sarkozy. Jogadores de futebol, músicos e super-heróis também são representados.

O boneco é um símbolo de boa sorte e felicidade e por isso, ser escolhido como modelo, é algo positivo na tradição catalã. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.