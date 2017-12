Celso Amorim inicia visita ao Líbano nesta terça O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, inicia nesta terça-feira uma visita à capital do Líbano, Beirute, um dos principais alvos da ofensiva israelense contra a guerrilha xiita libanesa Hezbollah. O objetivo é manter diálogo com autoridades locais e trocar impressões sobre as perspectivas de solução para o conflito com Israel. O Itamaraty informou que Amorim será recebido pelo presidente Emile Lahoud, o primeiro-ministro Fuad Siniora, o chanceler Fawzi Salloukh e o presidente da Assembléia Nacional, Nabih Berri. Entre os pontos que devem ser discutidos pelo chanceler com as autoridades libanesas está o interesse do Líbano no envio de tropas brasileiras para a composição das forças de paz que irão monitorar do cessar-fogo no sul do país. Além disso, Amorim deve entregar às autoridades libanesas 2,5 toneladas de medicamentos, que incluem anti-retrovirais, antibióticos e 16 kits de farmácia básica, suficientes para atender às necessidades emergenciais de 145 mil pessoas. O ministro também pretende visitar a embaixada e o consulado geral do Brasil em Beirute. Ele vai cumprimentar os funcionários por sua participação nas operações de assistência aos cidadãos brasileiros no Líbano e a retirada deles das áreas de conflito. Volta A visita de Amorim acontecerá um dia depois da saída do último comboio de ônibus com cidadãos brasileiros do Vale do Bekaa, no leste do Líbano. O grupo, formado por 88 passageiros, deixou a região às 9h (no horário local, 3h em Brasília), uma hora depois do início do cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel. Os ônibus vão levar os passageiros até a cidade de Adana, na Turquia, para onde o governo está enviando aviões para repatriar os brasileiros. O fim dos comboios já tinha sido anunciado pelo Itamaraty na semana passada, antes mesmo de a resolução da ONU sobre o cessar-fogo ter sido votada no Conselho de Segurança. Além de cidadãos brasileiros, os comboios que saíram do Vale do Bekaa também transportaram argentinos, paraguaios, colombianos e venezuelanos. As viagens foram organizadas pelo Consulado Geral do Brasil no Líbano e por líderes comunitários informais no vale, e a conta foi paga pelo governo brasileiro.