Celso Amorim viaja ao Líbano na terça-feira O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Celso Amorim, viaja ao Líbano na terça-feira da próxima semana. Amorim vai se encontrar com o presidente do país, Emile Lahoud, com o primeiro-ministro, Fuad Siniora, com o ministro das Relações Exteriores, Fawzi Salloukh, e com o presidente da Assembléia Nacional, Nabih Berri. O ministro deve ainda visitar a embaixada e o consulado brasileiros em Beirute para agradecer o trabalho dos diplomatas e funcionários na operação de retirada de brasileiros da zona de guerra. Amorim vai levar 2,5 toneladas de medicamentos, que estão sendo doados pelo governo brasileiro às vítimas do conflito. O chanceler viaja direto de Genebra, onde está em férias, para Adana, na Turquia, base utilizada pelo governo brasileiro no transporte de pessoas que estavam no Líbano. De lá, parte para a viagem de um dia a Beirute. O ministro havia manifestado no dia 2 deste mês, num depoimento no Senado, a intenção de viajar ao Líbano para tentar ter alguma participação nas negociações de paz entre o grupo libanês Hezbollah e Israel.