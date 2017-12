Celso Lafer condena o terrorismo ?inaceitável? O ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, comentou os ataques terroristas nos Estados Unidos. Lafer condenou o terrorismo dizendo que é um ato desprezível e inaceitável. Celso Lafer participar de um seminário em São Paulo. "Nós somos solidários com o governo norte-americano e com a sociedade norte-americana. A nossa posição de crítica ao terrorismo é inequívoca. O terrorismo significa a desmedida. Significa atingir pessoas de uma forma indiscriminada, representa a expressão da barbárie e, como tal, ele é inaceitável. Nós acreditamos no estado de direito, acreditamos no exercício de poder através de normas e estamos convencidos de que esse tipo de manifestação é uma exacerbação inaceitável nas condições atuais."