Celular com viva-voz também causa acidentes, diz estudo Aparelhos de viva-voz usados com telefones celulares não reduzem a distração dos motoristas e também causam acidentes. Segundo um estudo produzido pela Universidade de Utah, as distrações no trânsito são causadas pelas conversas, e não pelo simples usos do celular. "O problema não é aonde as mãos estão, mas onde a cabeça está", disse Chuck Hurley, do Conselho Nacional de Segurança de Illinois, que citou usou o estudo na edição bimestral da revista Injury Insights. Nos Estados Unidos, a Administração Nacional para Segurança nas Estradas estima que atividades como falar, ler, conversar e até mesmo trocar de estação de rádio estão envolvidas em cerca de 20% a 30% dos acidentes. O presidente da Associação de Telecomunicações, Celulares e Internet, Tom Wheeler, não discutiu os resultados da pesquisa. "Qualquer coisa que seja feita além de dirigir tem potencial" para distrair o motorista, disse Wheeler. Pelo menos 23 países já baniram o uso de celulares enquanto se dirige. No Brasil, os telefones só podem ser usados com aparelhos de viva-voz.